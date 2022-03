Gli smartphone premium sono i più venduti nel 2021: record assoluto di vendite

Le indagini di mercato degli analisti di Counterpoint Research ci stanno svelando alcuni dettagli importanti relativi al mercato globale degli smartphone. Dopo avere visto come i modelli 5G siano preferiti a quelli 4G, gli ultimi studi parlano di un successo sorprendente dei telefoni premium, tanto che ha raggiunto record globali assoluti.

Stando alle ultime ricerche, il segmento premium (inteso come modelli venduti a prezzi superiori a 400 Dollari) è cresciuto del 24% su base annua nel 2021 rappresentando il 27% delle vendite globali; in poche parole, uno smartphone su quattro tra quelli venduti nel corso dell’anno passato è di fascia alta. Ragione particolare di questo successo è proprio la domanda crescente di dispositivi mobili compatibili con il 5G, specialmente in Cina e in Europa occidentale.

A beneficiarne particolarmente sono state OPPO, vivo, Xiaomi ed Apple che, dopo la progressiva caduta di Huawei – che comunque resta ben attiva e continua a rilasciare dispositivi estremamente interessanti sul mercato, come lo HUAWEI nova 9 SE da noi provato in questi giorni -, si sono spartiti la quota della società di Shenzhen sulla scena cinese e occidentale.

Il maggiore successo lo ha riscosso il colosso di Cupertino che, come potete vedere dal grafico allegato in calce alla notizia, rappresenta addirittura il 60% del mercato globale smartphone di fascia alta. Seguono quindi Samsung con il 17%, Huawei con il 6%, Xiaomi con il 5% e OPPO con il 4% a concludere la Top 5.

Come affermato dal direttore della ricerca Tarun Pathak, “la crescita del mercato premium nel 2021 è stata guidata da un mix di fattori, tra cui nuove dinamiche della catena di approvvigionamento e strategie commerciali. Gli aggiornamenti al segmento premium accessibile nelle economie emergenti e la domanda di sostituzione di dispositivi 5G nelle economie avanzate hanno continuato a guidare la crescita”. Inoltre, produttori come Apple, OPPO, vivo e Xiaomi hanno sfruttato una campagna pubblicitaria aggressiva per capitalizzare nel vuoto lasciato da Huawei sul segmento flagship, riuscendo a catturare l'utenza nonostante i problemi causati dalla pandemia e la possibile difficoltà per il consumatore di acquistare uno smartphone dai costi elevati.