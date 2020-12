Smartphone, le pubblicità possono essere usate per tracciarvi con precisione di 1 metro

Gli smartphone sono tra i dispositivi più attaccati da pirati informatici e malintenzionati con l’obiettivo di rubare dati sensibili. Per questo non solo Kaspersky sta sviluppando un dispositivo “impossibile da attaccare”, ma altri ricercatori stanno studiando prodotti potenzialmente pericolosi come, banalmente, gli annunci pubblicitari.

Secondo un rapporto pubblicato di recente da Forbes e ripreso pure da Android Authority, un’azienda israeliana chiamata “BSightful” sfrutterebbe gli annunci pubblicitari per smartphone e le informazioni sugli utenti ottenute normalmente tramite le applicazioni per individuare chiunque si riesca con una precisione che può arrivare anche a 1 metro di distanza dalla posizione esatta. La società, di cui però Forbes avrebbe ottenuto solo dati elementari data la sua riservatezza, sarebbe anche disposta a vendere l’accesso ai dati a chiunque voglia e possa pagare la cifra richiesta.

Ma com’è possibile ottenere tutte queste informazioni sensibili? Come spiega anche Android Authority, gli inserzionisti cercano sempre di abbinare gli annunci al pubblico ideale tramite un sistema chiamato Demand-side Platform o DSP, il quale permette agli sviluppatori di app di caricare le informazioni degli utenti e renderle accessibili – seppur minimamente – a chi si occupa di caricare le pubblicità, individuando così la posizione migliore.

Stando a quanto reso noto da Forbes, nel caso di BSightful l’azienda creerebbe DSP con lo scopo di raccogliere tutti questi dati, pubblicando annunci anche poco legati agli interessi degli utenti ma concentrandosi in questa attività sulle loro informazioni. In seguito, dunque, come spiegato prima BSightful le venderebbe a organizzazioni di vario tipo, o anche al miglior offerente; esse non sono così accurate come la raccolta diretta dei dati sulla geolocalizzazione, ma sono sufficienti per permettere agli interessati di compromettere la sicurezza dello smartphone e la sua posizione. Non è noto quanti e quali dispositivi e paesi siano più colpiti, proprio perché l’azienda israeliana sarebbe particolarmente riservata.

Intanto, a proposito di privacy degli utenti, il Partito Comunista Cinese sarebbe al lavoro su una legge per proteggere i dati personali dei cittadini, con l’obiettivo di vietare a sviluppatori, aziende private e dipartimenti governativi di raccogliere informazioni ritenute superflue.