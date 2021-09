Smartphone, qual è il sensore fotografico con più MP? Novità da Samsung

I MP (megapixel) non sono di certo l'unico fattore di cui tenere conto per comprendere le qualità di un sensore fotografico. Tuttavia, sappiamo bene quanto il numero di questi ultimi risulti importante anche solamente per attirare l'attenzione degli appassionati. In questo contesto, Samsung ha piazzato un colpo da 90.

Infatti, stando anche a quanto riportato da ArsTechnica e SAMMobile e come abbiamo riportato in una precedente notizia, la società sudcoreana ha annunciato ufficialmente un sensore fotografico da ben 200MP. Si tratta della lente con la più alta risoluzione di sempre per quel che riguarda il mondo smartphone, anche se per il momento non è ancora del tutto chiaro quali saranno i primi dispositivi a implementare questo sensore (si vocifera in merito a Xiaomi Mi 12, ma attualmente sono solamente rumor e le informazioni disponibili sono contrastanti).

In ogni caso, l'annuncio di Samsung ISOCELL HP1, questo il nome del sensore da 200MP, rappresenta sicuramente un passo importante per il comparto fotografico degli smartphone. Per intenderci, il sensore si basa su pixel da 0,64μm, nonché sulla tecnologia di pixel binning ChameleonCell. ISOCELL HP1 può garantire immagini a 12,5MP con pixel da 2,65μm. Va bene, la smettiamo con i meri dettagli tecnici: all'atto pratico si punta a scatti con dettagli particolarmente elevati, anche in caso di condizioni di scarsa luminosità o di ridimensionamento dell'immagine. Ovviamente, andrà provato tutto con mano.

Per il resto, per completezza d'informazione dovete sapere che a fianco dell'ISOCELL HP1 è stato annunciato anche il sensore ISOCELL GN5, che utilizza la tecnologia di messa a fuoco automatica Dual Pixel Pro. Si tratta del primo sensore da 50MP a implementarla. Insomma, Samsung sta puntando sempre di più al comparto fotografico degli smartphone: non ci resta che attendere per vedere i risultati.