Lo smartphone con rapporto schermo-corpo quasi del 100% è ufficiale e punta al top

Dopo le prime anticipazioni di qualche giorno fa, è finalmente stato svelato ufficialmente il tanto atteso smartphone che dispone di un rapporto schermo-corpo molto vicino al 100%. Le promesse sono state mantenute e quindi ci troviamo davvero dinanzi a un dispositivo praticamente "all-screen".

In passato ci sono stati dei dispositivi che si sono posizionati vicino al 95%, ma Vivo NEX 3 dispone di uno screen-to-body ratio pari al 99,6%. Vengono quindi a mancare i bordi laterali, mentre il bordo superiore e quello inferiore sono ridotti all'osso. Qualche giorno fa, il Product Manager della serie NEX aveva affermato: "NEX3 è lo smartphone con il maggior rapporto schermo-corpo [...] ed è molto probabile che non ci saranno dispositivi in grado di competere con esso per almeno sei mesi".

Vivo NEX 3 monta uno schermo AMOLED da 6,89 pollici con risoluzione Full HD+ (2256 x 1080 pixel) e sensore di impronte digitali integrato, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855 Plus operante alla frequenza massima di 2,96 GHz, una GPU Adreno 640, 8/12GB di RAM, 128/256/512GB di memoria interna UFS 3.0, una tripla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.7) + 13MP (ultra-wide, 120 gradi) + 13MP (tele, zoom ottico 2x), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0) e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 44W. Non mancano anche tutte le connettività del caso, dal 5G al Wi-Fi 802.11 ac passando per la porta USB Type-C, per l'NFC, per il Bluetooth 5.0 e per il jack audio per le cuffie. Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione FunTouch OS 9.1. Insomma, si tratta di un vero e proprio top di gamma, perlomeno stando alla scheda tecnica.

Lo smartphone per il momento è stato annunciato solamente per il territorio cinese. La variante 4G da 8/128GB costa 4998 yuan (circa 640 euro al cambio attuale), il modello 5G da 8/256GB viene venduto a 5698 yuan (circa 730 euro) e la variante 5G da 12/256GB richiede l'esborso di 6198 yuan (circa 800 euro). Non abbiamo informazioni in merito a un possibile lancio europeo di Vivo NEX 3. Nel frattempo, GSMArena ha pubblicato il primo hands-on dello smartphone.