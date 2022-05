Smartphone Realme in forte sconto da Unieuro: 28% in meno e prezzo sotto i 100 euro

Non sono disponibili unicamente promozioni su TV QLED Samsung da Unieuro. Infatti, la ben nota catena ha messo in promozione anche molti altri prodotti, tra cui uno smartphone economico di Realme.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il dispositivo Realme C21Y viene adesso venduto a un costo di 99,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, precedentemente il prezzo dello smartphone ammontava a 139,99 euro. Si può dunque facilmente comprendere che c'è un possibile risparmio del 28%, ovvero lo sconto è pari a 40 euro.

Tra l'altro, si scende sotto la "barriera psicologica" dei 100 euro. Potreste dunque voler approfondire l'offerta, ma attenzione al fatto che la promozione rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Infatti, lo sconto rientra nell'iniziativa Passione Casa di Unieuro, che scade il 19 maggio 2022.

Insomma, potrebbe interessarvi fare un salto sul portale di Unieuro in queste ore, anche in virtù del fatto che il dispositivo coinvolto non è disponibile sul sito Web ufficiale di MediaWorld. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono Realme C21Y a un costo di 98,48 euro (ma le unità sono particolarmente limitate al momento in cui scriviamo).