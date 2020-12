Smartphone, record di download e acquisti in-app in tutti gli App Store nel 2020

Il 2020 è sicuramente stato un anno importantissimo anche per il mondo della tecnologia, compreso il settore smartphone e mobile che, stando agli ultimi dati ottenuti da centri di ricerca come App Annie, hanno registrato cifre record sia nei download di applicazioni che negli acquisti in-app, sia nell’App Store di Apple che nel Google Play Store.

A causa della pandemia COVID-19, infatti, l’utilizzo dei dispositivi mobili è cresciuto esponenzialmente e di conseguenza i consumatori si sono rivolti sempre di più alle app come soluzioni digitali per il lavoro, l'istruzione, l'intrattenimento, lo shopping e altro ancora. In questo modo è stato registrato un aumento vertiginoso dei download, del tempo dedicato a smartphone e tablet, e anche della spesa dei consumatori.

Secondo lo studio pubblicato di recente, infatti, gli utenti avrebbero scaricato 130 miliardi di app nel 2020 su iOS e Google Play, con un aumento del 10% su base annua secondo le previsioni di fine anno. Anche gli acquisti nei due negozi di applicazioni starebbe concludendo la sua crescita per un 25% YoY, raggiungendo così i 112 miliardi di dollari entro la fine di dicembre.

Scendendo nel dettaglio con percentuali più specifiche, nel caso del Google Play Store i download sono risultati superiori del 160% rispetto all’App Store del colosso di Cupertino, ma in entrambi i negozi di app è stata registrata la suddetta crescita. I giochi sono stati, come ci si poteva aspettare, i veri protagonisti della quarantena con un aumento della quota di download al 40%, con un picco del 45% nel caso di Google Play, rappresentando inoltre circa 0,71 Dollari per ogni dollaro speso in entrambi gli app store.

Ancora, il tempo passato ai dispositivi mobili ammonterebbe a 3,3 trilioni di ore nel caso degli utenti possessori di smartphone Android; questo dato, però, non risulta misurabile nel caso di iOS. Parallelo a questo aumento delle ore trascorse davanti al display del proprio telefono è anche l’aumento della spesa, la quale ammonta a circa 112 miliardi di Dollari nel 2020: i mercati principali per iOS sarebbero in ordine Stati Uniti, Giappone e Regno Unito, con quello cinese che, a quanto pare, è sceso dal secondo posto sul podio dove stava tra 2018 e 2019; nel caso di Google Play, invece, i mercati principali sono USA, Corea del Sud e Germania.

Ora veniamo alle migliori applicazioni dell’anno, che potete vedere in uno schema dedicato in calce all’articolo. A livello mondiale l’app più scaricata è indubbiamente TikTok, seguita solo da Facebook e WhatsApp; sorpresa dell’anno è ZOOM, la piattaforma per videoconferenze utilizzata da moltissime persone durante la quarantena e salita di 219 posizioni. Apprezzate anche Google Meet e Telegram che appaiono per la prima volta nella Top 10 per download. A livello di spesa, invece, la Top 3 è costituita da Tinder, TikTok e YouTube.

Parlando nello specifico del mercato italiano, a oggi le tre applicazioni più scaricate del 2020 su iOS sono IO, PosteID e FLOWE, le prime due a causa delle iscrizioni al nuovo cashback di stato. Per Google Play la situazione non è molto differente, con IO e PosteID sempre in cima alla classifica ma con l’applicazione PNP–Portable North Pole Calls & Videos from Santa al terzo posto.

Rimanendo nel mercato smartphone, a novembre sono state stilate anche le classifiche dei produttori più apprezzati in Italia e degli smartphone più comprati del 2020.