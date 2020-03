Lo smartphone Redmi Note 9 si fa vedere nelle prime presunte foto reali

Dopo le indiscrezioni di ieri, iniziano ad arrivare i primi leak consistenti relativi all'atteso smartphone Redmi Note 9. Infatti, sono trapelati online il primo presunto render e una foto reale del dispositivo.

Stando anche a quanto riportato da Gizchina e come ipotizzato dal noto leaker Ben Geskin su Twitter, lo smartphone sembra disporre di una quadrupla fotocamera posteriore, accompagnata da un flash Dual LED, e di uno schermo con foro per la fotocamera posto in alto a sinistra. Il comparto fotografico che si vede nelle immagini presenti in calce alla notizia è molto simile a quello rappresentato nel primo teaser legato a Redmi Note 9, quindi probabilmente i rumor sono affidabili.

Tuttavia, c'è un aspetto interessante: la foto fa riferimento a Redmi Note 9 Pro, quindi sembra che anche per quest'anno sia confermato l'arrivo di una variante più costosa dello smartphone, proprio come avvenuto nel 2019 con Redmi Note 8 Pro. Si tratta di un'informazione quasi scontata, ma una conferma da parte dei leak non fa mai male.

Per il resto, si vocifera della possibile presenza di un processore Qualcomm Snapdragon 720G e di uno schermo con elevato refresh rate, ma le informazioni non sono molte. D'altronde, la notizia della presentazione di Redmi Note 9, che dovrebbe avvenire il 12 marzo 2020, è stata un po' una sorpresa per tutti. Staremo a vedere.