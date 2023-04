Gli smartphone del Regno Unito riceveranno una notifica d'allarme oggi: ecco perché

Non si sente esattamente tutti i giorni del fatto che a un certo un orario di un determinato giorno tutti gli smartphone di un Paese potrebbero potenzialmente suonare insieme. Ebbene, questo è ciò che sta per accadere nel Regno Unito, quindi coloro che si trovano lì potrebbero volerlo sapere in anticipo.

A tal proposito, come riportato anche da PhoneArena e Daily Mail, alle ore 15:00 BST del 23 aprile 2023 i possessori di smartphone del Regno Unito riscontreranno l'arrivo di una notifica d'allarme, in modo simile a quanto si può vedere nell'immagine presente in calce alla notizia. Chi si trova in quel contesto non dovrà tuttavia allarmarsi.

Infatti, come potreste immaginare, ciò a cui si fa riferimento è un test del Governo del Regno Unito, che ha scelto la giornata del 23 aprile 2023 per effettuare una prova del sistema di emergenza. Chiaramente di mezzo potrebbero esserci anche suoni: considerando che l'allarme dovrebbe durare 10 secondi, è bene sapere tutto in anticipo, nonostante nella notifica d'allarme venga specificato di cosa si tratta.

Al netto di questo, nel caso la notifica d'allarme arrivi anche sul vostro dispositivo perché vi trovate nel Regno Unito, vi basti sapere che non è necessario effettuare nulla, se non premere sul tasto "OK" che comparirà a schermo, dato che avverrà tutto "in automatico". Nel caso in cui ci siano dei problemi con la possibilità che l'allarme suoni, le fonti indicano che si può evitare il tutto impostando lo smartphone in modalità aereo, spegnendolo o disattivando gli avvisi di emergenza dalle impostazioni del dispositivo.

Il motivo del test riguarda in ogni caso il fatto che il sistema di emergenza riesca effettivamente a funzionare come si deve, così da essere preparati a informare le persone in casistiche come quelle relative ai disastri naturali. Va detto che in passato anche altri Paesi hanno effettuato test di questo tipo, considerando, ad esempio, che negli Stati Uniti d'America era stato diffuso un "Presidential Alert" nel 2018.