Questo smartphone ha la ricarica rapida a 240 W: da 0 a 100% in nove minuti!

A ottobre, il lancio di Redmi 12 ha portato nei negozi cinesi lo smartphone con la ricarica più rapida al mondo, con un fast charging fino a 210 W. Oggi, però, scopriamo che il record di Redmi 12 è già stato superato da un altro smartphone, che promette di ricaricarsi dallo 0 al 20% in soli 80 secondi.

Stiamo parlando del Realme GT Neo 5 di Realme, appena lanciato in Cina con una ricarica rapida a ben 240 W. Si tratta del primo smartphone che implementa la ricarica OPPO SuperVOOC a 240 W, presentata dalla compagnia cinese lo scorso anno ma che finora è rimasta allo stadio puramente concettuale. I device che più si avvicinano ad una simile rapidità di ricarica sono il già citato Redmi 12 e Xiaomi 13, entrambi prodotti da Xiaomi, che arrivano rispettivamente a 210 W e 200 W in fast charging.

In termini pratici, ciò significa che il Realme GT Neo 5 passa dallo 0% al 20% di carica in soli 80 secondi, oppure dallo 0% al 100% in 9,5 minuti. In realtà, il Redmi 12 mantiene ancora il record per la ricarica da 0 a 100% più rapida, con soli 9 minuti per completare la carica della batteria: ciò, però, dipende dal fatto che la batteria dello smartphone targata Xiaomi è da 4.300 mAh, contro i 5.000 mAh della proposta di Realme.

Proprio per questo, il dato in mAh per minuto premia la proposta di Realme, che batte quella di Redmi e si aggiudica il titolo di smartphone dalla ricarica più rapida al mondo. Qualcuno potrebbe pensare che una simile velocità di ricarica potrebbe ridurre la durata della batteria dello smartphone, ma si sbaglierebbe: la stessa Realme ha confermato che, dopo 1.600 cicli di carica, ovvero dopo 4 anni di utilizzo circa, la salute della batteria scende solo all'80%.

Al momento, comunque, Realme GT Neo 5 è disponibile solo in Cina, peraltro a dei prezzi decisamente accattivanti: la variante del device con 16 GB di RAM e 256 GB di storage costa infatti solo 3.199 Yuan, o 440 Euro circa; la versione con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria, invece, arriva a 3.499 Yuan, o 480 Euro circa.