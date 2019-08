Lo smartphone si ricarica al sole grazie ad una tecnologia 'made in Italy'

Il gruppo di ricerca NewPV del Cnr-Imem di Parma sta sperimentando una particolare tipologia di pannelli fotovoltaici flessibili per la ricarica di utenze elettriche a bassa potenza come smartphone, tablet, notebook e altri gadget tecnologici.

Il dispositivo, chiamato NewPV-3, può essere installato su superfici curve grazie all’estrema flessibilità dei pannelli che misurano appena 50x60 cm2 e che, grazie alla scelta di materiali innovativi e leggeri, portano al peso complessivo di 400 grammi per un mini-modulo che può caricare un massimo di 6 dispositivi.

I dispositivi sono stati installati sugli ombrelloni della piscina Baia Blu, all’interno del Campus Universitario di Parma, luogo di applicazione ideale per i test.

“L’idea di questi sistemi nasce dal bisogno sempre più urgente di avere smartphone e tablet sempre funzionanti e connessi alla rete mobile. Il sovrautilizzo di questi dispositivi riduce l’autonomia della batteria, che necessita quindi di essere ricaricata più volte al giorno. Quando si è lontani da casa, in giro per le città o in posti di villeggiatura, è sempre difficile trovare una presa elettrica con la quale ricaricare lo smartphone. I powerbank sono ottime soluzioni per aumentare l’autonomia della batteria, ma anche loro devono essere caricati preventivamente.

Il nostro sistema, chiamato NewPV-3, permette di utilizzare l’energia solare liberamente, in qualsiasi luogo ci si trovi, sfruttando un mini-modulo fotovoltaico opportunamente ingegnerizzato per caricare fino a 6 smartphone contemporaneamente, senza il bisogno di essere connessi alla rete elettrica, a costo zero ed a zero emissioni di CO 2 . I mini-moduli possono essere trasportati, installati e disinstallati facilmente, non necessitano di alcun tipo di manutenzione, sono resistenti all’acqua e a limitate deformazioni meccaniche. Ogni sistema è dotato di un mini-modulo solare collegato ad un’unità operativa, a cui si connettono i dispositivi da caricare mediante prese USB e accendisigari. Attualmente tre dei nostri sistemi (lettino, ombrellone e tenda da sole) sono installati presso la Piscina Baia Blu, all’interno del Campus Universitario di Parma” ha spiegato Stefano Rampino, responsabile del progetto.

Un’altra caratteristica del NewPV-3 è quella di adattare la ricarica al tipo di dispositivo collegato e in base all’irraggiamento solare, grazie ad un’unità operativa che può elaborare in tempo reale le informazioni e che gestisce gli eventuali abbassamenti di tensione grazie ai dispositivi di storage incorporati. Le varie installazioni possono anche comunicare in wifi per lo scambio di dati.

I pannelli possono essere applicati su pareti, tettoie, tendoni, tavoli e possono essere camuffati per renderli praticamente invisibili. L’obiettivo è quello di produrre un sistema di pannelli facile da installare, dal basso costo e che possano sostituire il concetto di powerbank.

I ricercatori sono in attesa del brevetto e forse nel futuro prossimo potremo vedere espandersi questa nuova tecnologia “made in italy”. In un mondo reso sempre più caldo dal riscaldamento globale, l’utilizzo di fonti rinnovabili diventa ogni giorno più cruciale.