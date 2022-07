Quali sono gli smartphone che si ricaricano più velocemente? Gli ultimi dati di AnTuTu

La piattaforma di benchmarking AnTuTu ha pubblicato la nuova classifica di smartphone che si ricaricano più velocemente. La classifica, che potete trovare dopo il salto, si basa sul tempo impiegato per caricare i dispositivi dal 5 al 100%.

Nelle note viene anche spiegato che sono stati presi ad esame solo gli smartphone con ricarica rapida di 120W o superiore .

Al primo posto balza a sorpresa l’iQoo 10 Pro, il primo smartphone con ricarica da 200W, che richiede solo 10 minuti per una ricarica completa, per la precisione 9 minuti e 48 secondi. Il risparmio di tempo è importante anche tenendo conto del diretto concorrente, l’iQoo 9 Pro che è il secondo classificato con 14 minuti e 51 secondi, seguito da Black Shark 5 a 14 minuti e 53 secondi.

Completano la classifica Red Magic 7S Pro (15 minuti 28 secondi), Red Magic 7 Pro Transparent Edition (16 minuti 47 secondi), Realme GT Neo3 (16 minuti 56 secondi), Nubia Z30 Pro (17 minuti 41 secondi), Red Magic 7 Transparent Edition ( 18 minuti e 26 secondi) e lo Xiaomi 12S Pro con ricarica rapida a 120W (19 minuti e 47 secondi).

Nel rapporto che accompagna la classifica, leggiamo che “le esigenze degli utenti per la “ricarica rapida” dei telefoni cellulari sono ovviamente cambiate. Rispetto al passato sempre più consumatori sperano che il telefono cellulare si ricarichi in pochi minuti, per godere dell’intrattenimento e protuttività per la maggior parte della giornata”.