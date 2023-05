Quali smartphone riceveranno Android 14? Da Xiaomi a OnePlus: i dettagli dalla Beta

In seguito alla prima Beta pubblica di Android 14, lanciata ad aprile 2023, è già arrivato il momento di fare riferimento al rilascio della seconda versione preliminare. È infatti stata resa disponibile al download la Beta 2 della prossima major release del sistema operativo del robottino verde, ma ci sono altre indicazioni interessanti.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech, ci sono stati annunci in merito da parte di svariati brand, cosa che fornisce dettagli non di poco conto su quelli che rappresenteranno alcuni degli smartphone su cui Android 14 arriverà prima in versione stabile. Più precisamente, i nomi a cui si fa riferimento in questo contesto sono quelli di Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Tecno, vivo e Xiaomi. Di seguito potete trovare la lista dei dispositivi su cui risulta ora possibile installare la versione Beta di Android 14.

Gli smartphone compatibili con la Beta di Android 14

Nothing Phone (1);

OnePlus 11 5G;

OPPO Find N2 Flip;

Realme GT 2 Pro;

Tecno Camon 20;

vivo X90 Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro.

Insomma, al netto chiaramente dei Google Pixel che possono già usufruire della Beta 2 di Android 14 (la compatibilità va da Pixel 4a 5G in su), diversi dispositivi legati a brand di terze parti stanno ricevendo un supporto importante per quel che concerne la prossima major release dell'OS. Tra l'altro, da notare il fatto che nella lista rientra anche il tablet Lenovo Tab Extreme.

Per il resto, se volete dare un'occhiata alla timeline relativa all'arrivo di Android 14 in versione stabile, potete farlo direttamente mediante il portale ufficiale di Android per gli sviluppatori. Come potete vedere anche nell'immagine presente in calce alla notizia, se tutto andrà secondo i piani mancano ancora due versioni Beta prima della release stabile.