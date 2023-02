Quali smartphone POCO riceveranno la MIUI 14 di Xiaomi? Ecco la lista

Al netto del recente annuncio di POCO X5 5G e POCO X5 Pro 5G, vale la pena soffermarsi ulteriormente sulle questioni relative al brand legato a Xiaomi. Infatti, adesso c'è a disposizione la lista completa degli smartphone POCO che riceveranno la MIUI 14.

A tal proposito, come riportato da Xiaomiui e Gizchina, la MIUI 14 for POCO basata su Android 13 arriverà sui dispositivi indicati di seguito, che vanno anche un po' indietro con gli anni, comprendendo, ad esempio, smartphone del 2020 come POCO F2 Pro.

Smartphone POCO che riceveranno prima la MIUI 14 di Xiaomi

POCO X3 Pro;

POCO X3 GT;

POCO X4 GT;

POCO F3;

POCO F3 GT;

POCO F4;

POCO F4 GT.

Smartphone POCO che riceveranno più avanti la MIUI 14 di Xiaomi

POCO F2 Pro;

POCO X3;

POCO X3 NFC;

POCO X4 Pro 5G;

POCO M2 (Android 12);

POCO M2 Pro (Android 12);

POCO M3 (Android 12);

POCO M3 Pro 5G;

POCO M4 5G;

POCO M4 Pro 4G;

POCO M4 Pro 5G;

POCO M5;

POCO M5s.

Per il resto, al momento attuale il rollout è ancora in una fase iniziale. Per intenderci, uno dei pochi dispositivi che sembra aver già ricevuto l'update è POCO F4, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo affinché l'aggiornamento raggiunga i vari smartphone coinvolti. Tuttavia, perlomeno ora i possessori di dispositivi POCO dispongono di un quadro generale relativamente ai modelli supportati dalla MIUI 14 for POCO.