Quali sono gli smartphone più riparabili del 2022? Google sul podio, Samsung maglia nera

Se nel 2023 possiamo aspettarci una carica di smartphone pieghevoli sul mercato, quello appena trascorso è stato un anno "tradizionale" per i principali produttori di telefoni. Giunti all'inizio del nuovo anno, però, è lecito domandarsi quale azienda abbia fatto il lavoro migliore sui suoi smartphone in termini di riparabilità e resistenza.

Il portale GizChina ha assegnato, nelle scorse ore, i suoi premi per gli smartphone più riparabili e durevoli sul mercato nel 2022, con alcune sorprese inaspettate. Il sito web spiega di essersi basato, per i suoi award, su fattori come la facilità di disassemblaggio dei telefoni, quella di reperimento di parti sostitutive e quella di completamento delle operazioni di smontaggio e rimontaggio del device. In più, altro fattore considerato è quello del design complessivo dello smartphone.

Dati questi fattori, GizChina ha premiato Google Pixel 7 Pro come smartphone più riparabile del 2022. Il sito web spiega che "anche un bambino di dieci anni potrebbe riparare lo schermo dello smartphone se avesse un display di ricambio a portata di mano", sottolineando come tutta la procedura possa essere portata avanti senza l'utilizzo di alcun utensile, cacciavite compreso.

Secondo posto in questo categoria spetta alla linea di iPhone 14 di Apple: una scelta decisamente atipica, considerato che il colosso di Cupertino, negli ultimi anni, ha apertamente scoraggiato le riparazioni fai-da-te. Fortunatamente, questa posizione è cambiata nel corso del 2022, quando Apple ha aperto i programmi di Self-Service Repair per molti suoi dispositivi. Come per Pixel 7 Pro, anche su iPhone 14 le riparazioni dello schermo sono molto semplici: il problema, in questo, sta nella sostituzione del pannello posteriore del telefono, che è quasi impossibile da effettuare a casa.

Nota di demerito per i due pieghevoli Samsung, il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4, che sono stati eletti "telefoni meno riparabili dell'anno" da GizChina. Il portale spiega che "entrambi sono quasi impossibili da riparare. Avrete sicuramente bisogno di un tecnico Samsung certificato per farlo". Ovviamente, però, molto dipende dal design dei due smartphone: pensare che un prodotto foldable possa essere facilmente riparabile come un telefono tradizionale, allo stato attuale delle tecnologie, è praticamente impossibile.