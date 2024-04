Smartphone Samsung a meno di 130 Euro: la SUPER OFFERTA di Amazon

Super promozione proposta da Amazon in giornata odierna su uno smartphone Samsung. Il dispositivo infatti può essere acquistato a meno di 130 Euro, con un risparmio del 39% rispetto al prezzo di listino.

Il Samsung Galaxy A15 in particolare è disponibile a 122,50 Euro, il 39% in meno rispetto ai 199,90 Euro di listino. La consegna è garantita per domani, 16 Aprile 2024, per coloro che effettuano l’ordine entro 9 ore e 3 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia, con possibilità di effettuare il pagamento rateale con Cofidis alle condizioni proposte ed indicate direttamente nella scheda del prodotto. Possibile aggiungere anche varie opzioni assicurative, per danni accidentali.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Lo smartphone in questione è dotato di un display Super AMOLED da 6,5 pollici FHD+, 4GB di RAM e 128 gigabyte di memoria interna espandibile fino ad 1 terabyte, com batteria da 5000 mAh.

