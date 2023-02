Quali smartphone Samsung saranno compatibili con Android 14? C'è la lista

La DP1 di Android 14 è stata rilasciata a sorpresa nelle scorse ore, ma già arrivano le prime conferme su quali smartphone supporteranno la nuova release del sistema operativo di Big G. In particolare, Samsung ha rilasciato una lista degli smartphone Galaxy compatibili con Android 14, che comprende tantissimi device più o meno recenti.

Prima di riportare la lista, vi ricordiamo che Android 14 sarà rilasciato nella seconda metà del 2022: con ogni probabilità, la nuova release del sistema operativo di Mountain View verrà resa disponibile sugli smartphone dei principali produttori tra ottobre e dicembre, mentre arriverà su smartphone Pixel ad agosto o settembre.

Per Samsung, il lancio di Android 14 coinciderà con quello di One UI 6.0, la sesta iterazione delle Custom ROM del produttore coreano per i suoi smartphone della linea Galaxy. Solitamente, le nuove versioni di One UI vengono rilasciate tra ottobre e novembre, arrivando in anteprima sui device Galaxy S di ultima generazione (in questo caso i tre Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra).

In ogni caso, questa è la lista degli smartphone Samsung che riceveranno Android 14 nei prossimi mesi:

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra

Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A73 e A72

Samsung Galaxy A53, A52, A52s e A52 5G

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14 e A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Samsung Galaxy XCover Pro 6

Inoltre, Android 14 arriverà anche sui tablet Samsung, benché probabilmente il rilascio della versione per questi dispositivi del sistema operativo avverrà solo successivamente rispetto alla release per smartphone. I tablet compatibili saranno:

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+

Galaxy Tab S7

Tra le feature principali di Android 14 presenti già nella versione DP1 del sistema operativo troviamo un'interessante funzione anti-malware per siti web e app, che dovrebbe bloccare l'installazione di app dannose e di file eseguibili realizzati da malintenzionati, agendo direttamente sulla concessione dei permessi a tali software.