Quali smartphone Samsung sono compatibili con l'app Expert RAW? La lista completa

Ad oggi, l'applicazione Expert RAW di Samsung è stata annunciata solo per il nuovo Galaxy S22 Ultra e sul Galaxy S21 Ultra. Samsung però ha confermato che l'app presto arriverà ad altri dispositivi della linea Galaxy; ebbene, oggi arriva l'elenco ufficiale di quelli compatibili, con le relative date di lancio.

Expert RAW, nello specifico, sarà disponibile per la serie Galaxy S22 dal 25 Febbraio, mentre il Galaxy S21 Ultra ed il Galaxy Z Fold3 la riceveranno rispettivamente a Marzo ed Aprile. Successivamente, invece, l'app arriverà sul Galaxy S20 Ultra Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold2.

Samsung spiega che i Galaxy S21, S21 Plus, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus e Galaxy Note 20 non sono supportatiper motivazioni di natura hardware: il teleobiettivo di questi telefoni non offre uno zoom ottico 2x ma solo 1,1x.

Nel post pubblicato sul forum ufficiale di Samsung, il rappresentante di Samsung fa il punto sui requisiti hardware richiesti per l'app Expert RAW: processore Exynos 990/Snapdragon 865 o superiore, 8 gigabyte di RAM e teleobiettivo con zoom ottico 2x con supporto Bayer RAW.

A livello di funzioni, l'applicazione include una suite di controlli avanzati in fase di scatto, ma supporta anche l'acquisizione multi-frame HDR e permette di salvare gli scatti in formati JPEG e DNG RAW. Inoltre, offre anche la piena integrazione con Adobe Lightroom.