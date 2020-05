Smartphone Samsung in crash, schermi neri e altro: cosa sta succedendo in Cina?

Pensate di svegliarvi una mattina e trovare il vostro smartphone che continua ad andare in crash, presentando uno schermo nero oppure rimanendo perennemente in fase di riavvio. Sembra proprio che sia accaduto questo a un buon numero di utenti di smartphone Samsung, che si sono lamentati online.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come segnalato dagli utenti coinvolti sul social network cinese Weibo, tutto sarebbe accaduto in Cina a partire dalla mattina del 23 maggio 2020. Samsung avrebbe ricevuto molte segnalazioni, tanto da dover rilasciare una risposta ufficiale: "Cari possessori di smartphone Samsung, abbiamo ricevuto da alcuni utenti dei feedback relativi a determinati problemi di sistema. Al momento, stiamo analizzando le possibili cause e forniremo dei fix il prima possibile".

Molte segnalazioni sono arrivate in contemporanea nella giornata di ieri 23 maggio 2020, quindi tutto fa pensare a un problema a livello software. Scendendo più nel dettaglio, gli appassionati sembrano aver scovato una possibile causa: una "vecchia" versione dell'app della lock screen avrebbe un bug relativo al calendario cinese.

In parole povere, il software avrebbe calcolato erroneamente la data, causando crash e molto altro. Gli utenti sembrano aver già trovato alcuni fix. Sembra che basti aggiornare l'app Calendario e disabilitare temporaneamente gli update automatici effettuati dal sistema operativo.

Insomma, a quanto pare, il problema è risolvibile tramite un aggiornamento software, ma ovviamente alcuni utenti si sono un po' "spaventati" dinanzi a schermate come quella che potete vedere in calce alla notizia.