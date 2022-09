Smartphone Samsung Galaxy low-cost in sconto su Amazon, solo fino questa sera

Dopo avervi ricordato nella mattinata di oggi, 6 settembre 2022, che i dispositivi Amazon Fire TV ed Echo resteranno in offerta fino a fine mese, torniamo sul portale di e-commerce per proporvi alcuni smartphone Samsung Galaxy low-cost in offerta anche al prezzo più basso di sempre, ma solo fino a questa sera.

Offerte Amazon su smartphone Samsung Galaxy

Samsung Galaxy M13 Smartphone Android Display 6.6’’ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh, Tripla fotocamera, RAM 4GB Memoria interna 64 GB espandibile, Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon: 149,90 euro

Samsung Galaxy M23 5G Smartphone Android Display 6.6’’ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh Fotocamera principale 50MP, RAM 4GB Memoria interna 128 GB, Light Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon: 199,90 euro

Smartphone Android Display 6.6’’ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh Fotocamera principale 50MP, RAM 4GB Memoria interna 128 GB, Light Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon: 199,90 euro Samsung Galaxy M32 Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Blue 2021 [Versione Italiana]: 199 euro

Batteria da 5.000 mAh Smartphone Android 11 Schermo Super AMOLED da 6.4 Pollici RAM 6GB Memoria interna 128GB Blue 2021 [Versione Italiana]: 199 euro Samsung Galaxy M33 5G Smartphone Android Display 6.6'’ FHD+ TFT LCD Batteria 5.000 mAh Quattro Fotocamere, Principale 50 MP, RAM 6GB Memoria Interna 128 GB, Blue [Versione italiana] Esclusiva Amazon: 249 euro

Al minimo storico potrete trovare nello specifico i modelli Galaxy M32 e Galaxy M33 5G, mentre il Galaxy M23 5G dista appena 0,90 euro dal suo prezzo più basso di sempre. Insomma, le grandi offerte non mancano. Amazon si occupa di vendita e consegna, garantendo quest’ultima a costo zero e in un giorno se siete abbonati a Prime. Il pagamento può essere invece completato in più rate a tasso zero con Cofidis selezionando l’opzione dedicata al check-out.

Come anticipato in apertura, queste offerte resteranno valide fino alle 23:59 di oggi; per tale ragione, sarà necessario valutare attentamente e rapidamente l'acquisto in caso di interesse.

Tra le altre promozioni del momento sulla stessa piattaforma abbiamo segnalato anche tastiere da gaming Logitech a meno di metà prezzo.