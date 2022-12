Un altro smartphone Samsung medio-gamma si aggiorna ad Android 13

A metà novembre abbiamo notato l’arrivo di Android 13 su Samsung Galaxy A52 in Europa, segnale della volontà di Samsung di spingere il major update il più rapidamente possibile su tutti gli smartphone compatibili. Ebbene, oggi è il turno di un altro modello medio-gamma: Samsung Galaxy A42 riceve One UI 5.0.

Ancora una volta scopriamo l’avvio del rollout grazie al team di SamMobile, il quale ha ricevuto segnalazioni relative all’approdo del firmware A426NKSU2DVK2 sul Samsung Galaxy A42 in Corea del Sud. Il rilascio è dunque iniziato sul mercato domestico, al quale viene data priorità assoluta, e include Android 13 con One UI 5.0 e le patch di sicurezza di novembre 2022, le ultime disponibili per smartphone del robottino verde.

Le novità offerte da questo major update sono già conosciute, trattandosi delle medesime portate da One UI 5.0: abbiamo una schermata di blocco ridisegnata con più opzioni per la personalizzazione, widget più smart e funzionalità inedite per l'assistente vocale Bixby. Lato sicurezza Samsung ha introdotto un nuovo hub per la privacy, mentre lato fotocamera arrivano piccoli accorgimenti al fine di migliorare la qualità degli scatti.

Samsung Galaxy A42 5G riceverà Android 13 in Italia a breve e, secondo i piani della società asiatica, dovrebbe essere l'ultimo aggiornamento di sistema operativo che riceverà. Ricordiamo, infatti, che Samsung Galaxy A42 5G è arrivato nel 2020 sul mercato internazionale. Per verificare la disponibilità dell’update è sufficiente recarsi su Impostazioni > Aggiornamenti software, o attendere l’apposita notifica di sistema.

A fine novembre 2022, invece, Android 13 è arrivato sul Samsung Galaxy S10 Lite.