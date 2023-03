Questi smartphone Samsung non riceveranno Android 14 ed One UI 6.0

Il sito web Sammy Fans ha pubblicato la lista dei dispositivi della gamma Samsung Galaxy che non riceveranno l’aggiornamento One UI 6.0 basato su Android 14. In lista troviamo diversi tablet ma anche smartphone come i Galaxy S20, S10 Lite ed il Galaxy Z Fold 4.

Di seguito la lista:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

I dispositivi in questione hanno già ricevuto il terzo major update con One UI 5 basato su Android 13. Ciò vuol dire che tutti i dispositivi di punta della serie Galaxy lanciati dopo la Serie S21 saranno aggiornati: rientrano gli smartphone di fascia media a partire dai Galaxy A53 e Galaxy A73.

Di recente sono anche stati leakati i modelli e prezzi della Linea A del 2023 di Samsung, ma dal fronte degli aggiornamenti lo scorso anno Samsung ha promesso aggiornamenti più rapidi, per rispondere alle esigenze degli utenti di avere sempre a disposizione le ultime funzionalità previste dagli aggiornamenti per il sistema operativo mobile di Google.