Smartphone Samsung in offerta da Unieuro: Galaxy A10 sotto i 115 euro

Dopo lo sconto sul TV 4K HDR a meno di 500 euro, si torna a parlare di Unieuro e delle sue offerte Questa volta, la nota catena di negozi di elettronica ha avviato degli sconti relativi ad alcuni smartphone di Samsung.

In particolare, l'offerta messa in evidenza riguarda Galaxy A10, che può essere acquistato a un prezzo finale di 114,66 euro (prima costava 159,90 euro). La variante in sconto è quella da 2/32GB. Non manca anche una promozione riguardante Samsung Galaxy A20e, che viene venduto a un prezzo finale di 131,05 euro (3/32GB, in precedenza costava 169,90 euro). Per il resto, le altre offerte sono relative a Samsung Galaxy A71 (368 euro, 6/128GB, prima veniva venduto a 479,90 euro) e Samsung Galaxy S10+ (654,86 euro, 8/128GB, in precedenza costava 879 euro).

Per accedere alla promozione, basta collegarsi al sito ufficiale di Unieuro, selezionare lo smartphone che volete acquistare e aggiungerlo al carrello. Attenzione: nella pagina di vendita viene già indicato uno sconto, ma in realtà è necessario aggiungere i prodotti al carrello per vedere il prezzo finale con sconto extra del 18,04%. Ad esempio, il prezzo di Samsung Galaxy A10 viene indicato come pari a 139,90 euro nella pagina di vendita, ma poi nel carrello viene correttamente applicato lo sconto aggiuntivo.