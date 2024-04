Il vostro smartphone Samsung riceverà l'IA? La lista completa Galaxy AI

Dopo aver approfondito tre interessanti funzioni IA di casa Samsung, torniamo a trattare la questione Galaxy AI. Potrebbe, infatti, interessarvi sapere se il vostro smartphone riceverà l'IA.

Smartphone compatibili con l'esperienza Galaxy AI

Di seguito potete trovare una prima lista diffusa da Samsung in merito agli smartphone che hanno ricevuto o stanno ricevendo l'aggiornamento One UI 6.1 con Galaxy AI. Ricordiamo che il rollout è iniziato il 28 marzo 2024.

Samsung Galaxy S24;

Samsung Galaxy S24+;

Samsung Galaxy S24 Ultra;

Samsung Galaxy S23;

Samsung Galaxy S23+;

Samsung Galaxy S23 Ultra;

Samsung Galaxy S23 FE;

Samsung Galaxy Z Fold5;

Samsung Galaxy Z Flip5.

Potete trovare maggiori dettagli sul portale ufficiale di Samsung. Per il momento non sono stati resi noti eventuali futuri aggiornamenti.

Come provare Galaxy AI su altri smartphone

Se non disponete di uno degli smartphone indicati in precedenza, potete comunque mettere alla prova le funzioni Galaxy AI sul vostro dispositivo di fiducia. Certo, non è la stessa cosa che averle su uno smartphone Samsung, ma è giusto scendere nel dettaglio anche di questa possibilità.

Quel che è possibile fare è installare la web app Try Galaxy. Mediante quest'ultima, infatti, si può dare uno sguardo a funzioni come Traduzione Live, Assistente Chat, Assistente Note, Assistente Foto e Cerchia e Cerca con Google. Fino a un po' di tempo fa questa possibilità era riservata agli utenti iOS, ma da qualche settimana è disponibile anche per gli utenti Android.

L'era dell'intelligenza artificiale su smartphone, insomma, è iniziata, come potete approfondire nel nostro speciale dedicato alla gamma Samsung Galaxy S24.

