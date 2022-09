Ecco quali smartphone Samsung riceveranno Android 13 entro fine 2022

Dopo l’aggiornamento a sorpresa per Samsung Galaxy S6, l’attenzione si sposta sul grande update a One UI 5.0 per i principali smartphone del colosso sudcoreano. L’approdo su dispositivi di fascia medio-bassa sembra ancora distante, ma la società ha già confermato gli smartphone che riceveranno Android 13 entro fine 2022.

Secondo quanto riportato anche dai colleghi di SamMobile, Samsung entro fine anno rilascerà l’aggiornamento stabile alla personalizzazione One UI 5.0 per i seguenti dispositivi della gamma Galaxy:

Gamma Samsung Galaxy S21

Gamma Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy Z Fold 3 / Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 3 / Z Flip 4

Come si evince, si tratta esclusivamente di smartphone Galaxy appartenenti alla fascia alta. Già sappiamo che su Samsung Galaxy S22 Android 13 arriverà a metà ottobre 2022, e si prevede nello stesso periodo un rilascio sui top di gamma pieghevoli; dovrebbe seguire, dunque, la gamma Galaxy S21.

Al contempo, però, Samsung ha confermato che intende portare One UI 5.0 ai possessori di modelli della serie Galaxy A5 entro il 2023, in primis sul più recente Galaxy A53. Peraltro, quest’ultimo potrebbe essere l’unico telefono Samsung di fascia media a ricevere Android 13 e One UI 5.0 tempestivamente. Non ci sono conferme, invece, per il resto degli smartphone.

Senza cambiare brand, a quanto pare Wi-Fi 7 arriverà con Galaxy S24.