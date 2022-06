Quali smartphone Samsung riceveranno Android 13? La lista provvisoria

Mentre Android 12 arriva sul Samsung Galaxy Xcover 5 grazie all’aggiornamento di One UI 4.1, in rete si discute già del futuro del sistema operativo del robottino verde per i prodotti della casa sudcoreana: quali smartphone Samsung riceveranno Android 13? Ebbene, finalmente c’è una lista provvisoria.

Grazie ai colleghi di SamMobile e alla loro attenzione per le policy di aggiornamento firmware della società asiatica, infatti, abbiamo già una panoramica interessante sugli smartphone e tablet Samsung che dovrebbero ricevere Android 13 tramite One UI 5.0. La lista completa, allo stato attuale, è la seguente:

Serie Galaxy S

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 Lite

Serie Galaxy Note

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A03s

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A03

Serie Galaxy M

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Serie Galaxy F

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Serie Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 5

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

In tutto ciò, recenti report parlano di 50 milioni di smartphone Samsung invenduti e ancora in stock.