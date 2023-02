Quali smartphone Samsung riceveranno Android 14? C'è già una prima lista

Nello stesso periodo in cui One UI 5.1 arriva su smartphone Samsung Galaxy di fascia alta, dalla linea S20 ai foldable Galaxy Z di terza generazione, in rete si discute già in merito ai dispositivi Samsung che riceveranno Android 14, ovvero One UI 6.0, verso fine 2023 e inizio 2024.

Grazie alle politiche di supporto condivise ufficialmente dalla società sudcoreana possiamo già stilare una prima lista provvisoria, praticamente certa, degli smartphone e tablet che vedranno tale major update arrivare nel momento in cui Android 14 arriverà alla iterazione stabile definitiva. Peraltro, proprio questo mese è arrivata la prima Developer Preview di Android 14.

Di seguito l’elenco completo:

Serie Galaxy S

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Serie Galaxy Z

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Serie Galaxy M

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Serie Galaxy XCover

Galaxy Xcover 6 Pro

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Naturalmente, in quanto nei prossimi mesi la società potrebbe confermare altri smartphone che riceveranno l'update o, magari, sorprendere qualcuno con il rilascio per device più vecchi.