Un altro smartphone Samsung ha ricevuto Android 13: preparatevi all'update

Neanche il tempo di vedere su quali smartphone Samsung è arrivato Android 13 nel 2022 che, a poche ore dal passaggio all’anno nuovo, la società distribuisce One UI 5 su un altro dispositivo mobile, questa volta di fascia bassa. Al momento non è disponibile in Italia ma il rilascio dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Di quale modello stiamo parlando? Di Samsung Galaxy A04s, telefono che sul nostro mercato viene commercializzato anche a meno di 150 euro presso i maggiori centri di distribuzione, negozi d’elettronica e siti e-commerce. Come segnalato da SamMobile, la distribuzione di Android 13 è iniziata a Panama in queste ore tramite il firmware A047MUBU1BVK5.

L’aggiornamento all’ultima iterazione del robottino verde per Samsung Galaxy A04s non avverrà tuttavia con la versione tradizionale: trattandosi di un dispositivo entry-level, otterrà One UI Core 5.0 con meno funzionalità al fine di offrire sempre un’esperienza d’uso fluida, senza lag o altri intoppi tecnici. La build porta comunque con sé la patch di sicurezza di novembre 2022, alla quale dovrebbe seguire tra febbraio e marzo il consueto update trimestrale. Tra le novità chiave del major update ci sono le opzioni di personalizzazione inedite per un’interfaccia utente più pulita, e migliorie sul comparto tecnico per ottimizzare lo smartphone.

Una volta che l’aggiornamento risulterà disponibile in Italia arriverà una notifica dedicata per procedere con l’installazione; in alternativa, potrete recarvi su Impostazioni > Aggiornamenti software per verificare se il pulsante “Scarica e Installa” è presente.

