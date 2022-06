Gli smartphone Samsung saranno più veloci con One UI 5.0 e Android 13

Il prossimo aggiornamento di sistema per gli smartphone Samsung è già stato confermato e sarà l’update a One UI 4.1.1 in arrivo questa estate, probabilmente il prossimo agosto, ma si tratterà di una patch intermedia: One UI 5.0 sarà il protagonista tra 2022 e 2023 e, secondo recenti report, renderà i dispositivi Samsung decisamente più veloci.

L’ultima segnalazione di SamMobile diffusa in esclusiva afferma che One UI 5.0, ovverosia l’aggiornamento dell’interfaccia personalizzata della casa sudcoreana con Android 13 alla base, dovrebbe aumentare la velocità delle animazioni dell’UI con l’intento di rendere l’esperienza molto più fluida e veloce non solo nell’apparenza, come qualcuno potrebbe criticare, ma anche nei fatti.

Del resto, avere un’interfaccia utente capace di muoversi più velocemente a ogni gesto – che si tratti della chiusura di un’applicazione o del passaggio da un’app all’altra durante il multi-tasking – contribuisce non poco a migliorare l’esperienza d’uso complessiva. Per farlo, il team di sviluppatori starebbe lavorando per ottimizzare le animazioni, eliminare ogni lag potenzialmente percepibile e ridurre il numero di effetti per evitare un utilizzo eccessivo di risorse.

Quando vedremo a tutti gli effetti queste novità? Il lancio di One UI 5.0 su smartphone compatibili dovrebbe avvenire tra fine 2022 e il 2023 per arrivare sui modelli di fascia medio-bassa, ma la presentazione avverrà con ogni probabilità durante la Samsung Developers' Conference attesa, come da prassi, per l’autunno del 2022.

Rimanendo sempre in Corea del Sud, proprio oggi è trapelata la data di uscita di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4.