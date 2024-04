Quali smartphone Samsung sono a fine vita? Cambia la cadenza degli aggiornamenti

Importante novità per i possessori di tre storici modelli di smartphone Samsung. Il colosso coreano infatti ha comunicato agli utenti che per tre modelli molto popolari prossimamente sarà modificata la cadenza degli aggiornamenti in vista della fine del supporto.

In particolare, i Galaxy Note 20, Note 20 Ultra e Galaxy S20 FE continueranno a ricevere aggiornamenti mensili per altri sei mesi, prima di passare al ciclo di aggiornamento trimestrale. Solo successivamente, quindi, sarà terminato il supporto e non verranno più aggiornati.

Nella fattispecie, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, i seguenti modelli continuano ad essere aggiornati su base trimestrale:

Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 5G

Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy A22e 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G

Galaxy A13, Galaxy A13 5G, Galaxy A23, Galaxy A23 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A73 5G

Galaxy A04, Galaxy A04s, Galaxy A04e, Galaxy A14, Galaxy A14 5G, Galaxy A24, Galaxy A34 5G

Galaxy A05, Galaxy A05s, Galaxy A15, Galaxy A15 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A35 5G

Galaxy M13, Galaxy M13 5G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G, Galaxy M04, Galaxy M14, Galaxy M14 5G, Galaxy M34 5G, Galaxy M44 5G, Galaxy M54 5G, Galaxy M15 5G

Galaxy F13, Galaxy F04, Galaxy F14 5G, Galaxy F34 5G, Galaxy F54 5G, Galaxy F15 5G

Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9FE+

Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9+

Modelli aziendali: Galaxy-A52 5G, Galaxy Xcover Pro, Galaxy Tab Active3, Galaxy Tab Active4 Pro, Galaxy Tab Active5

I seguenti modelli invece continuano a ricevere aggiornamenti di sicurezza semestrali:

Galaxy A11, Galaxy A21, Galaxy A21s, Galaxy A31, Galaxy A41, Galaxy A51 5G, Galaxy A71 5G

Galaxy A02s, Galaxy A12, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A72, Galaxy A82 5G

Nucleo Galaxy A03, Galaxy A03s, Galaxy A03

Galaxy M01, Galaxy M11, Galaxy M21 2021, Galaxy M31s, Galaxy M51

Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M32, Galaxy M32 5G, Galaxy M42 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy M62

Galaxy F12, Galaxy F22, Galaxy F42 5G, Galaxy F52 5G, Galaxy F62

Galaxy Tab A7, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab A8

Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7 FE

W215G, W225G

Potete consultare la lista direttamente sulla pagina ufficiale presente sul sito Samsung.

