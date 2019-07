Smartphone, ora sappiamo che non influisce sul ciclo veglia/sonno

Che sia per perdere tempo o per guardare l'ora, se per caso ci svegliamo durante la notte, tutti noi guardiamo spesso e volentieri il telefono. Che conseguenze ha questo sul nostro ritmo di sonno/veglia?

Questa fonte luminosa improvvisa ci rende estremamente difficile il tentativo di riaddormentarci. Poco ma sicuro, come mostrato in alcune ricerche. Altri ricercatori hanno poi confermato che questa luce non danneggia la vista. Quello che, però, sembra essere evidente da un nuovo studio, è che non interferisce invece con il ritmo circadiano del corpo.



Già vi sento: "E che sarebbe questo ritmo circadiano del corpo?"



Un ritmo di natura endogena che ci permette di renderci conto se è giorno o no, una specie di orologio interno. Il termine "circadiano" è stato coniato da Franz Halberg (dal latino circa diem) e significa "intorno al giorno". Il primo, invece, a intuire che i ritmi osservati potessero essere di origine endogena fu lo scienziato francese Jean-Jacques d'Ortous de Mairan che nel 1729 notò che i modelli di 24 ore nei movimenti delle piante continuavano inalterati anche quando queste venivano tenute in condizioni di buio costante. Strettamente collegati al ritmo circadiano sono il ritmo veglia/sonno, il ritmo di secrezione del cortisolo e di varie altre sostanze biologiche, il ritmo di variazione della temperatura corporea e di altri parametri legati al sistema circolatorio.

Per la prima volta, i ricercatori hanno testato direttamente il modo in cui gli impulsi di luce vengono elaborati dal cervello e come questo influenza il sonno. Hanno scoperto che sono aree diverse del cervello ad occuparsi degli impulsi rispetto all'esposizione a lungo termine alla luce. Questa scoperta mette in discussione la credenza, ampiamente accettata da lungo tempo, che tutte le informazioni riguardanti la luce vengano trasmesse attraverso il nucleo soprachiasmatico (SCN) del cervello, che sincronizza i cicli sonno/veglia del corpo.

"Prima dell'uso diffuso dell'elettricità, la nostra esposizione alla luce e all'oscurità si è verificata in uno schema molto prevedibile", ha dichiarato Tiffany Schmidt, della Northwestern, che ha diretto lo studio. "Ma la luce è diventata molto economica, tutti abbiamo uno smartphone, i loro schermi sono molto luminosi, siamo tutti esposti alla luce nelle ore del giorno sbagliate, diventa sempre più importante capire come vengono trasmessi questi diversi tipi di informazioni sulla luce al cervello."

Quando la luce entra nell'occhio, i neuroni specializzati chiamati cellule gangliari retiniche intrinsecamente fotosensibili (ipRGC) portano le informazioni sulla luce al cervello. Prima dello studio della Northwestern, i ricercatori ritenevano che tutte le informazioni sulla luce passassero attraverso l'SCN, un'area dell'ipotalamo conosciuta come "pacemaker circadiano" del corpo.

"Le informazioni sulla luce arrivano nel SCN, ed è questo che sincronizza tutti gli orologi del corpo con il ciclo luce/buio", ha detto Schmidt. "Questo unico pacemaker assicura che tutto sia sincronizzato."



Per condurre lo studio, Schmidt e il suo team hanno usato un modello di topo geneticamente modificato che aveva solo ipRGC che proiettavano sul SCN e in nessun'altra regione del cervello. Poiché i topi sono notturni, si addormentano se esposti alla luce. I topi nell'esperimento, tuttavia, sono rimasti svegli quando esposti a brevi impulsi di luce durante la notte. Anche la temperatura corporea dei topi, strettamente correlata al sonno, non ha risposto alla luce a breve termine.

I topi hanno mantenuto un ciclo sonno/veglia normale e una temperatura corporea con ritmi regolari, suggerendo che i loro ritmi circadiani sono rimasti intatti. Questo potrebbe spiegare ad esempio perché una notte di sonno irrequieto e osservazione di smartphone potrebbe sì, far sentire stanca la persona il giorno dopo, ma non avere alcun effetto a lungo termine sul corpo.



"Se questi due effetti - esposizione alla luce acuta e a lungo termine - fossero guidati attraverso lo stesso percorso, allora ogni minima esposizione alla luce rischierebbe di cambiare completamente i ritmi circadiani del nostro corpo", ha detto Schmidt.