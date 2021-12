Che smartphone serve per scansionare la carta d'identità elettronica? Il chip da cercare

Tra SPID e carta d'identità elettronica, ormai anche il nostro Paese sta "digitalizzando" o quantomeno rendendo più "moderne" diverse operazioni di fondamentale importanza. In questo contesto, potrebbe capitare che vi venga richiesto di accedere con la CIE, scansionando quest'ultima. Tuttavia, non tutti gli smartphone possono farlo.

Infatti, è necessario che il dispositivo mobile utilizzato per effettuare quest'operazione disponga al suo interno di un apposito chip. In parole povere, bisogna verificare che il modello presenti il supporto all'NFC (Near Field Communication). Per intenderci, senza entrare troppo in tecnicismi, si tratta di una tecnologia già utilizzata in svariati altri contesti, dai pagamenti contactless all'ottenimento di informazioni nei musei semplicemente avvicinando lo smartphone a un tag NFC.

Insomma, non si tratta di certo di una novità e infatti un buon numero di smartphone integra questo chip. Apple implementa ormai da parecchio tempo l'NFC nei suoi iPhone (essenzialmente da iPhone 6, ergo dal 2014), così come pressoché tutti gli smartphone Android odierni di fascia medio/alta presentano questa funzionalità.

Dove potrebbe trovarsi dunque "l'inghippo"? In dispositivi particolarmente datati o appartenenti a fasce low cost. Infatti, in questi contesti alcuni modelli potrebbero essere sprovvisti di chip NFC e dunque non poter effettuare correttamente la scansione della CIE (che richiede un avvicinamento allo scocca dello smartphone).

Insomma, il requisito fondamentale che dovete cercare per poter effettuare quest'operazione è la presenza del chip NFC. Come capire se uno smartphone dispone dell'NFC? Molto semplice: su Android, ad esempio, basta cercare nelle impostazioni la voce "nfc" e vedere se compare qualche opzione. Per il resto, la stessa applicazione per scansionare la carta d'identità elettronica, ovvero CieID, disponibile sia sul Play Store che sull'App Store, vi consentirà di comprendere se è possibile procedere con il vostro dispositivo o meno.

In ogni caso, c'è un altro requisito: disporre almeno di Android 6.0 o iOS 13. Insomma, se disponete di un dispositivo tutto sommato recente non avrete problemi, ma qualcuno potrebbe effettivamente riscontrare "grattacapi" con modelli "datati" o particolarmente low cost. In ogni caso, per maggiori dettagli sulla procedura da svolgere, potete fare riferimento alla nostra guida su come leggere la CIE con lo smartphone.

Al netto di questo, se state cercando un dispositivo Android con NFC che non costi troppo, potete fare riferimento al nostro approfondimento relativo ai migliori smartphone Android del 2021 sotto i 200 euro. Infatti, in quest'ultimo abbiamo indicato in modo esplicito alcuni modelli che integrano il chip NFC.