Smartphone, smartwatch e cuffie OPPO in sconto su Amazon: fino al 50% in meno!

Accanto agli sconti Amazon su Echo Dot e Echo Show con Alexa, che termineranno tra poche ore, il marketplace online di Jeff Bezos propone oggi in saldo anche una serie di interessanti smartphone e dispositivi indossabili OPPO, alcuni con ribassi davvero importanti: si arriva infatti fino al 50% in meno!

I ribassi più forti sono destinati alle cuffie: in sconto abbiamo infatti le OPPO Enco X, OPPO Enco X2 e OPPO Enco Buds 2. Le prime sono scontate del 50%, e sono disponibili, in colorazione nera o bianca, a 89,99 Euro, contro i 179,99 Euro di listino. Sconto leggermente inferiore per le seconde, che infatti sono proposte al 35% in meno, ovvero a 129,90 Euro, contro un MSRP fissato a 199,99 Euro. Infine, le Enco Buds 2 sono un vero best buy, poiché vengono proposte a soli 24,99 Euro, la metà del prezzo di listino.

Importanti sconti anche nel settore smartwatch, con l'OPPO Watch Free quasi a metà prezzo: lo sconto qui è pari al 46%, mentre il device viene proposto a 53,99 Euro, contro i 99,99 consigliati dal produttore. Inoltre, sempre tra gli indossabili abbiamo la OPPO Band 2 al 23% in meno: la smartband viene proposta anch'essa a 53,99 Euro, a fronte di un prezzo di base di 69,99 Euro.

Concludiamo infine con tre interessanti smartphone in sconto. Il primo è l'OPPO A96 in versione da 8/128 GB, che scende da un prezzo di base di 299,99 Euro a uno di 229,99 Euro, il 23% in meno. Lo smartphone ha un processore principale Snapdragon di Qualcomm, una doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e una buona selfie-camera da 16 MP.

Il secondo smartphone che vi segnaliamo è l'OPPO Reno 8T da 8/128 GB, scontato del 25% da un prezzo di 399,99 Euro a uno di 299,99 Euro. Il device ha un ottimo display AMOLED da 6,43", purtroppo con refresh rate limitato a 60 Hz, un sistema triple-camera con sensore primario da 100 MP e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 33W.

Concludiamo infine con l'OPPO Find X5 Pro, top di gamma di OPPO del 2022 (e anche del 2023, visto che sembra che OPPO Find X6 Pro non uscirà in occidente): stiamo parlando un telefono con SoC Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm, NPU MariSilicon X per la fotografia, schermo WQHD+ con refresh rate a 120 Hz e sistema triple-camera posteriore da 50+50+13 MP. Il device è proposto a 999,99 Euro, il 23% in meno dei 1.299,99 Euro di listino.