Su quali smartphone smetterà presto di funzionare WhatsApp? WaBetaInfo fa il punto

Non c'è solamente la novità Conserva nella chat per WhatsApp. Infatti, un'altra questione è relativa all'effettivo supporto della ben nota applicazione di messaggistica istantanea. A tal proposito, presto quest'ultima smetterà di funzionare su alcuni smartphone.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, come riportato anche da Gizchina, contestualmente alla versione beta 2.23.9.2 per Android dell'app di WhatsApp il sempre attivo team di WABetaInfo ha scovato una novità non di poco conto. Più precisamente, questa versione non risulta più compatibile con gli smartphone con sistema operativo Android precedente alla versione 5.0.

"WhatsApp interrompe il supporto per le versioni datate di Android per garantire che l'app possa sfruttare le ultime funzionalità di sicurezza e fornire la migliore esperienza utente, consentendo allo stesso tempo agli sviluppatori di concentrarsi sulle nuove funzionalità per la maggior parte degli utenti nelle versioni più recenti del sistema operativo", spiega il team di WABetaInfo.

In ogni caso, certo: si fa riferimento a dispositivi datati, ma là fuori ci sono effettivamente degli utenti che utilizzano ancora oggi dispositivi con una versione del sistema operativo precedente ad Android 5.0, quindi capite bene che c'è chi potrebbe voler tenere d'occhio il tutto. Questo considerando anche il fatto che per ora si fa riferimento alla versione beta, ma che ciò che si vede in questo contesto potrebbe presto essere esteso alla versione stabile di WhatsApp.