Il primo smartphone della storia: tutti i dettagli su Simon

Gli smartphone hanno invaso la nostra quotidianità e in molti danno ormai per scontata la loro esistenza. Tuttavia, con il passare degli anni e la popolarità acquisita dal primo storico iPhone di Apple, si è diffusa la convinzione che dietro alla nascita di questi dispositivi ci sia stato Steve Jobs. In realtà, la storia è ben diversa.

Infatti, il primo prodotto definibile come smartphone è Simon, un dispositivo progettato dalla IBM arrivato sul mercato nel 1993/1994. Distribuito dalla BellSouth, Simon univa le funzionalità dei telefoni cellulari a quelle dei PDA (computer palmari), arrivando addirittura ad avere un videogioco preinstallato, ovvero Scramble (potete vederlo in azione in questo video). Chiaramente stiamo parlando del primo videogioco installato su un dispositivo di questo tipo.

Lo smartphone non aveva alcun tipo di tastiera fisica, visto che si controllava tramite lo schermo touchscreen attraverso un apposito pennino. C'erano già anche le prime "applicazioni", da Calendario a Rubrica, passando per Client e-mail e per Blocco note. L'autonomia era di circa un'ora, la RAM era pari a 1MB, il display era monocromatico (risoluzione 160 x 293 pixel) e il peso era di 500 grammi. Il sistema operativo? MS-DOS per dispositivi mobili.

Il prezzo era fissato a 899 dollari e il Simon venne prodotto in 50.000 unità. Purtroppo, la scarsa autonomia non venne vista troppo bene da parte del pubblico e fu probabilmente questo il fattore principale che causò il fallimento del progetto dopo circa 6 mesi.

Per quanto riguarda il termine "smartphone", fu Ericsson a coniarlo nel 1997, quando descrisse il suo GS88 "Penelope" come uno "Smart Phone".