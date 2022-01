Smartphone e tablet a noleggio, l'AGCM multa Samsung in Italia

Milano Finanza riferisce che l'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato (AGCM) ha sanzionato Samsung Electronics Italia e Personal Renting per il servizio che consente di ottenere in noleggio cellulari e tablet. La sanzione arriva a seguito di un'istruttoria chiusa il 21 Dicembre 2022 scorso.

Il procedimento si era focalizzato sul servizio di noleggio per un periodo di 24 mesi di beni di consumo come tablet e smartphone, ed ha portato ad una multa di 150mila Euro per Samsung e 300mila Euro per Personal Renting.

Secondo il Garante, il colosso coreano avrebbe "diffuso messaggi pubblicitari ingannevoli in merito all’offerta del servizio di noleggio utilizzando affermazioni e omettendo alcune informazioni essenziali, quali l’applicazione di importanti penali in caso di danni o di smarrimento degli apparecchi noleggiati", e per tale ragione è stato multato.

A Personal Renting invece è stata contestata la pratica commerciale aggressiva, consistente nell'applicazione ai consumatori di "importanti penali" al momento della restituzione dei beni.

La sanzione è di importo esiguo in quanto, riferisce la stessa AGCM, sia Samsung che Personal Renting hanno adottato un atteggiamento collaborativo durante l'istruttoria.

Da parte delle due società però non sono arrivati commenti a riguardo. Del programma Smart Rent di Samsung avevamo parlato su queste pagine qualche tempo fa, al momento del lancio in Italia.