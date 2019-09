Uno smartphone con tastiera fisica e 6GB di RAM nel 2019? Esiste e sta per uscire

Se siete tra quelle persone che continuano a ripetere che "gli smartphone sono tutti uguali", forse un dispositivo annunciato durante l'edizione 2019 dell'IFA di Berlino potrebbe fare al caso vostro. Stiamo infatti parlando di uno smartphone che integra una tastiera fisica all'interno della scocca.

Il dispositivo, che si chiama F(x)Tec Pro 1, monta un display AMOLED da 5,99 pollici con risoluzione Full HD+ (2160 x 1080 pixel), un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 835 operante alla frequenza massima di 2,45 GHz, una GPU Adreno 540, 6GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB), una doppia fotocamera posteriore da 12MP (Sony IMX363, f/1.8) + 5MP (f/2.0), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 3200 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 3.0. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Le dimensioni dello smartphone sono pari a 154 x 73,6 x 13,98 mm e sotto alla scocca è presente una tastiera fisica a scomparsa (64 tasti, backlit), come potete vedere nell'immagine di copertina.

Non mancano anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE al Wi-Fi dual-band passando per il Bluetooth 5.0, per l'NFC, per il jack audio per le cuffie e per la porta USB Type-C. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità, F(x)Tec Pro 1 viene venduto a un costo di 649 euro nella sua versione da 6/128GB e le prime spedizioni inizieranno tra poche settimane. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di F(x)Tec.