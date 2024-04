Smartphone TCL con Display 6.6' HD+ a un prezzo RIDICOLO! Scopri l'offerta

TCL 406S è un ottimo smartphone per quanti vogliono spendere poco senza però rinunciare a un buon novero di funzioni. Spicca, su tutti, l'ampio display da 6,6" con colori brillanti ed audio immersivo. Grazie allo sconto del 7%, quindi lo pagherai solo 69,90 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Nella confezione troverai anche il comodo jack per le tue cuffie. Buone foto grazie alla doppia fotocamera posteriore da 13 Megapixel con AI mentre la fotocamera anteriore è da 5 megapixel HDR.

Per quanti sono preoccupati, giustamente, dalla batteria, diciamo subito che ha una capacità elevata (5000 mAh) in modo da non lasciarti mai senza carica. Ti basterà qualsiasi caricabatterie USB (consigliato 5V, 2A).

La memoria RAM da 3Gb è espandibile virtualmente di ulteriori 3GB. La memoria d'archiviazione di 64Gb è espandibile con Micro SD fino a 512GB. Altra buona notizia è che lo slot per la Micro SD è sempre disponibile, anche quando usi due SIM.

Insomma, complessivamente un buon telefono ideale per quanti cercano una soluzione temporanea senza rinunciare alle proprie abitudini. Lo sconto è del 7%, quindi lo pagherai solo 69,90 euro.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?