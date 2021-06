Smartphone, quali sono i telefoni italiani? Ecco le aziende nostrane

Il progetto Stonex One è ormai solamente un lontano ricordo, soprattutto dopo quanto affermato da Francesco Facchinetti nel 2020. Tuttavia, sono ancora in molti ad avere il sogno di uno smartphone "made in Italy" realizzato come si deve. La strada è lunga, ma è bene dare un'occhiata a quali sono le società nostrane che operano in questo settore.

Nel 2018 avevamo analizzato su queste pagine la situazione relativa ai produttori europei, che già all'epoca non era propriamente rosea. Potete dunque già immaginarvi che, guardando alla sola Italia, il mercato non sia esattamente "florido". Eppure, c'è qualche nome importante da citare per quel che riguarda il nostro Paese.

Tra i brand più noti troviamo sicuramente Brondi, azienda fondata a Torino nel lontano 1935. Se siete soliti guardare i principali canali televisivi italiani, probabilmente avrete visto almeno una volta una campagna pubblicitaria relativa a smartphone per anziani. Brondi punta infatti principalmente proprio a questo target, realizzando dei dispositivi che trovano nella semplicità d'uso il principale punto di forza. Amico Smartphone+, Amico Smartphone 4G e il più recente Amico Smartphone S, tutti dispositivi che implementano poche applicazioni come WhatsApp e vengono venduti sotto i 160 euro, compongono l'attuale lineup del brand. Tra l'altro, il portfolio di Brondi include anche prodotti come Amico Flip 4G (che ha un design "a conchiglia" ma dispone di app come Skype).

Per il resto, NGM non rilascia nuovi smartphone da un bel po' di tempo, così come Komu "non si fa sentire" da diversi anni. Essenzialmente zero novità da Nodis. Purtroppo ci sono cattive notizie anche sul fronte ALLINmobile, nonché per quel che riguarda Ekoore e Olivetti. Stonex? Non è uscito praticamente nulla, se non qualche rugged.

Ci sono invece novità da Onda TLC, brand italiano il cui produttore ha però sede in Austria, dato che a dicembre 2020 è stato svelato lo smartphone ONDA T9 S. Insomma, non c'è molto di "esaltante", ma era interessante "tirare le somme" in merito ai marchi italiani che operano in campo di dispositivi mobili.