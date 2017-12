Smartphone top di gamma 2017: qual è quello con il miglior comparto fotografico?

Tempo di bilanci per il settore degli smartphone. Il sito The Verge ha messo a confronto le prestazioni fotografiche dei top di gamma più importanti lanciati nel corso dell'anno dai vari produttori:ed, il tutto in un lungo video che vi proponiamo in apertura.

La scelta è ricaduta su questi smartphone in quanto almeno al momento rappresentano il top a livello fotografico. I redattori si sono concentrati su diverse aree, per analizzare a fondo le prestazioni delle varie lenti, definite dagli stessi le più all'avanguardia del mercato.

La metodologia usata è molto semplice: il redattore ha cercato di ricreare la stessa inquadratura su tutti gli smartphone, per ottenere risultati quanto più univoci possibili. Gli scatti, inoltre, sono stati effettuati senza toccare nessuna impostazione delle applicazioni (esposizione, messa a fuoco, o altro).

Scarsa luminosità

In condizioni di scarsa luminosità, l'HTC U11 si è dimostrato affidabile, in quanto non riduce il rumore come accade negli altri smartphone. Se da una parte questo aspetto può dare fastidio a molti, dall'altra significa catturare immagini con un sacco di dettagli.

Il Pixel 2 XL, invece, ha catturato una discreta quantità di dettagli, ma la resa è comunque definita "castrata" dall'HDR+ di Google che, se da una parte viene definito un "vantaggio importante", dall'altra ne viene criticato per il suo eccessivo intervento sulle immagini.

Le immagini acquisite dall'LG V30 vengono definite "molto fangose" in condizioni di scarsa luminosità, e non includono molti dettagli, a differenza di quanto fatto da iPhone X, anche grazie al processo di elaborazione degli stessi scatti.

In condizioni di scarsa luminosità, gli smartphone che hanno segnato le prestazioni migliori sono stati il Pixel 2 XL e l'U11, seguiti a ruota dal nuovo top di gamma di Apple.

Luce naturale di giorno

Per quanto riguarda la luce naturale di giorno, l'iPhone X ha segnato le migliori prestazioni. Il test è stato effettuato anche su dei paesaggi innevati, che sono molto difficili in quanto le lenti tendono a trasformare i bianchi in un grigio neutro. Il Note 8 li ha addirittura distorti in un azzurro intenso, mentre il V30 di LG è risultato ancora una volta indietro rispetto agli altri.

HTC U11 ha fatto registrare prestazioni comunque degne di nota, mentre l'iPhone X ha puntato maggiormente sull'esposizione e la riproduzione dei dettagli (come ad esempio la neve sugli alberi). Lo scatto del Pixel 2 XL, invece, è risultato essere più scuro, ma la foto è comunque nitida.

In pieno giorno, e senza neve, iPhone X e Pixel 2 XL hanno scattato praticamente lo stesso tipo di foto, con l'U11 di HTC molto vicino ed il Note 8 ed il V30 distanziati. Le differenze più sostanziali si sono registrate in termini di riproduzione dei colori: lo smartphone della compagnia taiwanese ha riprodotto un cielo più blu della concorrenza, mentre il Note 8 ed iPhone X, ad esempio, hanno fornito tratti azzurri più tenuti. In questo caso il Pixel 2 XL di Google è risultato essere un pò dietro, pur avendo mantenuto un buono livello di dettagli e le ombre degli edifici.

In generale, in questo ambito, le foto di iPhone X sono risultate essere più calde, mentre quelle dello smartphone HTC sono definite "un pò spente". Le foto del Note 8, invece, secondo il redattore, "sono molto vicine a quelle modificate su Instagram".

Il V30 di LG è stato lodato per la riproduzione dei colori, anche se il Pixel 2 XL di Google li ha gestiti meglio.

In fase di scatto di una fotografia con dei fiori, non è piaciuta la sovraesposizione del Note 8 e dell'LG V30, mentre le versioni del Pixel 2 XL e l'U11 di HTC sono definite "più tenue", rispetto all'immagine dell'iPhone X che ha molto più contrasto.

Modalità ritratto

La modalità ritratto è stata una delle novità più apprezzate dagli utenti nel 2017, ma i modi attraverso cui hanno agito i produttori sono due. Apple e Samsung infatti utilizzano le doppie lenti per calcolare le informazioni di profondità, e proprio da questo punto di vista l'iPhone X ha battuto ripetutamente il Note 8, grazie a dettagli migliori ed una riproduzione dei colori superiore.

I risultati del Pixel 2 XL di Google sarebbero molto simili a quelle di iPhone X, che ha scattato le migliori fotografie con effetto profondità. Il cellulare di Google però avrebbe catturato la quantità maggiore di dettagli.

Selfie

A livello di selfie, la fotocamera frontale dell'U11 di HTC è stata promossa in condizioni di luce naturale, mentre in condizioni di scarsa luminosità non sembra aver convinto, come quella del Note 8. Il Pixel 2 XL ha riprodotto le fotografie più nitide ed equilibrate.

Doppia lente

Le fotocamere con teleobiettivo secondario presenti su iPhone X e Note 8 sono definite veramente utili, mentre viene apprezzata la versatilità di quella presente su iPhone X, a sorpresa rispetto alle aspettative. L'iPhone X e Note 8 hanno riprodotto dettagli praticamente identici, con colori leggermente diversi, ma comunque migliori del Pixel.

Video

A livello video, il Note 8 è risultato essere il più versatile, anche grazie alla possibilità di girare video in 2K con la fotocamera frontale. Lodata anche la possibilità di girare filmati in 4K in slow-motion e con audio apprezzabile.

La stabilizzazione ottica dell'immagine del Pixel 2 XL e l'ha reso il migliore dei cinque, ma pesa la scarsa resa audio. L'LG V30 invece è risultato essere una delusione in termini di video.

Il confronto completo lo trovate come sempre in apertura.