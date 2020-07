Ecco a voi lo smartphone d'ultima generazione più piccolo al mondo

Siete stanchi degli smartphone padelloni con display oltre i 6 pollici? Avete le mani di un hobbit e non sapete dove cercare dispositivi adatti a voi? Non preoccupatevi, esiste una soluzione per tutti voi: lo smartphone Jelly 2, il più piccolo al mondo con in dotazione Android 10 e tante funzionalità d’ultima generazione.

Prodotto dalla Unihertz, Jelly 2 è il successore del Jelly originale lanciato sul mercato nel 2017. Gli esperti del settore al tempo non si sono risparmiati con le critiche: si parlava di una tastiera inutilizzabile, autonomia molto scadente e parecchi problemi con le app. L’azienda cinese però ha imparato la lezione e ha avviato su Kickstarter la campagna di crowdfunding per il secondo modello, già rivelatasi di successo.

La scheda tecnica ci mostra uno smartphone dalle dimensioni pari a 95x49.4x16.5 mm, con display da 3 pollici e dalla risoluzione pari a 480x854 pixels, dunque 0.55” in più rispetto al predecessore. Il processore in dotazione è un Helio P60 octa core da 2.0GHz, già visto in passato in parecchi dispositivi OPPO, accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione.

Lato fotocamera troviamo una singola lente posteriore da 16MP con autofocus e un sensore anteriore da 8MP, non perfette ma in grado di fare il loro lavoro considerato il dispositivo in questione. La batteria è decisamente migliorata rispetto al primo Jelly, dato che si è passati da 950mAh a 2000mAh, non capace di garantire un’autonomia come gli smartphone di fascia bassa ma comunque adatta per le classiche funzioni base come chiamate, messaggi e qualche minuto sui social.

Tra le varie funzionalità poi figurano il bluetooth 4.2, NFC, sensore d’impronte digitali, jack da 3.5mm, supporto al 4G, GPS e porta USB-C. Il sistema operativo in dotazione, infine, è Android 10.

Jelly 2 dunque si presenta come un telefono “essenziale”, grande come una piccola patata e decisamente poco ingombrante, adatto per chi non vuole spendere fior di quattrini per uno smartphone ma tenerne sempre uno in tasca.

Attualmente è disponibile su Kickstarter scontato del 30% al modico prezzo di 139 Euro, ma sono proposte anche offerte speciali come bundle da 2 pezzi a 253 Euro o da 10 pezzi a 1241 Euro se volete fare un regalo ai vostri amici e parenti. E la spedizione è pure gratuita!