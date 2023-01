Che smartphone usa Bill Gates? Il divertente aneddoto raccontato su Reddit

Nella sessione di AMA su Reddit dove Bill Gates ha parlato anche d’IA e metaverso, il fondatore di Microsoft ha anche risposto ad alcune domande di carattere generale poste dai suoi fan. Un utente, nello specifico, ha chiesto a Gates quale telefono stia usando.

L’anno scorso il miliardario ha raccontato che utilizzava un Galaxy Z Fold 3 insieme ad un PC portatile, dal momento che può essere utilizzato anche come tablet.

Ebbene, nella sessione di Ask Me Anything, Gates ha rivelato che ora sta utilizzando un Galaxy Z Fold 4 che gli è stato regalato personalmente dal presidente di Samsung Lee JaeYong quando è stato in visita in Corea. In sostanza, come evidenziato da altri su Reddit, Bill Gates è andato direttamente dal presidente di Samsung per ricevere il suo nuovo telefono, il che è piuttosto divertente e singolare.

Gates utilizza varie app Microsoft ed Outlook sul suo Galaxy Z Fold 4, e proprio il form factor pieghevole e la possibilità di aprirlo per utilizzare lo schermo interno più ampio facilita in maniera importante i suoi lavori di produttività.

Il foldable di Samsung è riconosciuto come uno dei migliori smartphone del mercato, e per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione del Samsung Galaxy Z Fold 4.