Che smartphone usa Bill Gates? La risposta del miliardario vi stupirà

Se la posizione di Bill Gates su Elon Musk e Twitter è ancora incerta, la sua idea sugli smartphone ideali non è da meno. Infatti, nel corso degli anni, il fondatore di Microsoft è stato avvistato sia con Android che con iPhone, ma quale usa attualmente?

Lo smartphone che più di tutti ha convinto Bill Gates nell'ultimo periodo è stato l'ultimo eccezionale foldable di Samsung, di cui vi abbiamo parlato maggiormente nel dettaglio nella recensione di Samsung Galaxy Z Fold3, un dispositivo di altissimo livello che è andato a puntellare gli aspetti meno convincenti della seconda generazione e a renderlo ancora più al passo coi tempi implementando tecnologie recenti e soluzioni ingegneristiche che gli hanno consentito di raggiungere la certificazione IPX8.

Come già accennato, tuttavia, in passato Gates non ha affatto disdegnato la compagnia di smartphone di Cupertino. Come lui stesso ha dichiarato qualche tempo fa, per un periodo fu addirittura un esclusivista di iPhone, salvo poi effettuare un traumatico passaggio ad Android quando non era ancora così semplice la migrazione dei dati. Infine, un dualismo portato avanti per diverso tempo, con il robottino verde in una tasca e un iPhone nell'altra.

La sua preferenza per Android, però, non l'ha mai nascosta, ammettendo che a suo vantaggio l'OS di Mountain View ha un numero di applicazioni di gran lunga superiore.