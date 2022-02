Che smartphone usa Joe Biden? La sicurezza del Presidente degli USA

Il modello di smartphone utilizzato dal Presidente degli Stati Uniti d'America è sempre stato al centro dell'attenzione. Infatti, in virtù dell'elevato grado di sicurezza che una carica del genere richiede, non sono in pochi a porsi il quesito relativo a quale sia il dispositivo di cui fa uso una persona come Joe Biden.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da Daily Mail e Gizchina, in seguito al ritorno alla Casa Bianca dopo un viaggio in Ohio, l'impegnato Presidente degli Stati Uniti d'America è stato fotografato nel corso di una telefonata. Fin qui nulla di strano: il periodo è di quelli particolarmente importanti, visto anche quanto sta accadendo con la Russia.

In questo contesto, capite bene che le persone sono più propense a notare ogni singolo dettaglio delle apparizioni pubbliche di Biden. Qui è emersa la questione dello smartphone: il Presidente degli Stati Uniti d'America è infatti stato visto utilizzare un iPhone con una cover speciale. Su quest'ultima, si è fatto notare quello che sembra essere una sorta di "sigillo presidenziale". Non è chiaro se questo indichi un maggior grado di sicurezza o sia presente semplicemente per estetica, ma di certo non è passato inosservato.

In ogni caso, c'è da dire che probabilmente Biden cambia spesso smartphone. Infatti, una persona che ricopre un ruolo così importante ha chiaramente esigenze di sicurezza diverse rispetto a quelle di un comune cittadino. Per intenderci, guardate meglio la foto presente in calce alla notizia: noterete che il Presidente degli Stati Uniti d'America tiene nell'altra mano un secondo dispositivo mobile. Insomma, rispondere in modo univoco alla domanda relativa a quale smartphone utilizza Biden non è possibile, ma in questo caso sicuramente la prima caratteristica da cercare è la sicurezza.