Il vostro smartphone usa uno schermo Samsung? Potete scoprirlo in pochi clic

Gli schermi OLED di Samsung sono utilizzati dai principali marchi d’elettronica del mercato, e sono sinonimo di qualità per le immagini mostrate. Tuttavia, non sempre vengono menzionati nelle schede tecniche. Però c’è un modo per scoprirlo.

Samsung Display ha infatti messo a disposizione degli utenti un sito web dedicato che permette di verificare se il dispositivo che state usando include un suo pannello.

Il portale, accessibile da desktop e mobile, funziona in maniera molto semplice: ciò che bisogna fare è cliccare sul pulsante con le tre linee orizzontali in alto e quindi su “OLED Finder”.

A questo punto verrete reindirizzati ad una pagina dove è possibile scorrere una lista di marchi che collaborano con Samsung: cliccando ad esempio su Xiaomi, e quindi su Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro si riceverà risposta affermativa che lo smartphone in questione sta utilizzando un Samsung OLED.

Discorso opposto se il dispositivo che si verifica non include un display di questo tipo: il tool provvederà ad informarvi semplicemente che lo schermo non è OLED.

Probabilmente molti noteranno la non presenza di Apple, ed anche se si prova ad accedere al tab “Altri”, si riceverà comunque un messaggio d’errore generico. Non è chiaro se si tratti di un bug momentaneo oppure di un mancato aggiornamento.