Smartphone usati e ricondizionati sempre più voluti: 225 milioni di unità spedite nel 2020

Il 2020 non è stato un anno clemente per il mercato mondiale, soprattutto per quanto riguarda la realtà delle piccole imprese locali o senza un proprio servizio e-commerce. I consumatori hanno dovuto dunque adeguarsi, comprando dispositivi usati piuttosto che nuovi di zecca nei negozi; ciò è valso, forse più di sempre, anche per gli smartphone.

Le ultime stime della International Data Corporation (IDC) rese note in un comunicato apposito parlano infatti di una crescita del 9,2% delle spedizioni mondiali di smartphone usati e ricondizionati, per un totale di circa 225,4 milioni di unità nel 2020. La IDC ha poi previsto che le spedizioni di modelli usati potrebbero raggiungere i 351,6 milioni di unità nel 2024.

Ma perché c’è questo “boom” nella compravendita di smartphone che non siano nuovi? Come scritto nel rapporto, “Nell'ultimo anno, abbiamo assistito a una rapida crescita dei programmi di permuta e dei prezzi medi di vendita (ASP) su numerosi canali. Le offerte sui device premium continuano a fare molto affidamento sui programmi di permuta per rendere il costo più accessibile. Produttori come Apple, Samsung e Huawei hanno implementato i propri programmi con offerte di permuta molto aggressive rispetto ad altri canali”.

Insomma, la risposta è alquanto banale e logica: alla luce dell’aumento del prezzo degli smartphone di fascia alta, sia per motivi di logistica che di costi di produzione e acquisto delle componenti necessarie, ora gli utenti preferiscono comprare direttamente modelli ricondizionati online, nelle catene di negozi di elettronica o nei centri di riparazione, oppure permutare il proprio smartphone usato per accedere a modelli appena usciti a un prezzo inferiore rispetto a quello base.

Rimanendo nel mondo degli smartphone, a fine 2020 sono state pubblicate altre classifiche riguardanti i produttori più di successo in Italia, ma anche rapporti interessanti riguardo gli smartphone 5G più venduti in Europa.