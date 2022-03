Quali sono gli smartphone più venduti nel 2021? La classifica potrebbe sorpendervi

Il mercato smartphone sta lentamente tornando ai livelli pre-COVID e a dimostrarlo sono stati soprattutto i risultati di vendita del 2021. Solo nelle ultime ore è stato confermato, però, l’elenco degli smartphone più venduti nel corso del 2021: evidente è il dominio da parte di Apple, ma c’è una sorpresa firmata Samsung.

L’analisi condotta dagli esperti di Counterpoint Research parla chiaro, come potete vedere anche dalla classifica in calce alla notizia: a dominare l’intera Top 5 è Apple con ben tre generazioni di smartphone, dato che sul gradino più alto del podio si trova l’iPhone 12 con uno share del 2,9%, seguito dall’iPhone 12 Pro Max con il 2,2% e dall’iPhone 13 con il 2,1%, a pari merito con l’iPhone 12 Pro. La Top 5 si conclude, quindi, con l’iPhone 11.

A dominare però nel resto della Top 10 sono smartphone di fascia bassa, in particolare il Samsung Galaxy A12 con uno share del 2% e lo Xiaomi Redmi 9A con uno share dell’1,9%. A guidare questo trend sono certamente paesi come India e Cina, ma si sa che anche l’ago della bilancia del Vecchio Continente pende verso i dispositivi budget pensati per soddisfare le esigenze nell’utilizzo quotidiano offrendo lo stretto necessario. Un risultato importante lo ha raggiunto però anche l’iPhone SE 2020 di fascia media con uno share dell’1,6%. Complessivamente, Apple si è aggiudicata sette posizioni della Top 10.

Le previsioni di mercato, invece, indicano a un futuro grande successo per gli smartphone pieghevoli.