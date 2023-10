Quali sono gli smartphone più venduti al mondo nel 2023? Ecco la Top 10

Se non vi è bastato scoprire gli smartphone più venduti di sempre e siete curiosi di scoprire quali abbiano dominato in particolare il mercato nel corso del 2023, siete nel posto giusto: ecco i dieci smartphone più venduti al mondo negli ultimi dodici mesi.

Lo chiariamo subito, stando ai dati attualmente disponibili ci sono state ben poche sorprese nel corso dell'anno, in cui l'eterno testa a testa tra Apple e Samsung continua a tenere col fiato sospeso gli appassionati di tutto il mondo, nonostante un calo generalizzato nella vendita di smartphone che si è attestato intorno al 9% rispetto all'annata precedente.

Non è un caso, ve lo diciamo sin da subito, che nei primi dieci posti di questa particolare classifica non ci siano altri produttori. Segno inequivocabile non solo della forza dei due brand, ma anche dell'incredibile apprezzamento dei loro prodotti da parte del pubblico. I dati, a ogni modo, sono basati sui dati aggiornati al Q2 2023.

Fino al secondo trimestre, dunque, la classifica nei suoi primi dieci posti è la seguente:

Apple iPhone 14

Apple iPhone 14 Pro Max

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 13

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A14 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy A04e

Samsung Galaxy A34

Come si evince da questa classifica, quando parliamo di spartphone premium la risposta del pubblico lascia ben poco spazio all'immaginazione e il brand di riferimento assoluto rimane Apple. La mela, dal canto suo, può fare ben poco contro i dispositivi Samsung della Serie A, particolarmente apprezzati per il loro rapporto qualità prezzo.

Notevoli, comunque, le performance dell'ottimo Samsung Galaxy S23 Ultra, uno dei migliori - se non il migliore - smartphone Android sulla piazza nel suo segmento di competenza.

In attesa dei dati definitivi su tutti i dodici mesi, ecco gli iPhone più venduti di sempre: potreste rimanere sorpresi!