Lo smartphone più venduto a metà 2019? Vi sorprenderà

"L'invasione cinese" del mercato degli smartphone potrebbe far pensare che il dispositivo più venduto del 2019 fino ad oggi provenga da un'azienda come Xiaomi o Huawei. Tuttavia, stando alla classifica degli smartphone più venduti, rilasciata dagli analisti di IH Markit Technology, sembra proprio che non sia così.

Se nel Q2 2019 in Europa regnava Samsung, a metà 2019 nel mondo regna Apple. Infatti, la scelta della società di Cupertino di lanciare uno smartphone con un prezzo inferiore al solito sembra aver portato buoni risultati. Secondo le stime degli analisti, iPhone XR ha già venduto 26,9 milioni di unità in tutto il mondo. Il secondo dispositivo in classifica è Galaxy A10, che si ferma invece a 13,4 milioni di unità. Insomma, a quanto pare Apple continua a regnare incontrastata a livello di vendite globali.

A chiudere il podio troviamo Samsung Galaxy A50 con 12 milioni di unità vendute. Interessante notare come la quarta posizione spetti ad iPhone 8 (10,3 milioni di unità), che ha venduto più di iPhone XS Max (9,6 milioni di unità, nona posizione). Xiaomi si prende invece la quinta e la sesta posizione con Redmi 6A (10 milioni di unità) e Redmi Note 7 (10 milioni di unità). Potete vedere la classifica completa tramite l'immagine presente qui sotto.