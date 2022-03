Lo smartphone più venduto del 2021 qual è? La sorpresa arriva dalla fascia bassa

A inizio marzo abbiamo analizzato la classifica degli smartphone più venduti del 2021 secondo gli esperti di Counterpoint Research. Il modello “Numero Uno” sembrava essere l’iPhone 12 ma, stando alle recenti analisi di Omdia, in realtà lo smartphone più venduto del 2021 è un entry-level di casa Samsung.

Nella classifica di Counterpoint Research lo stesso dispositivo mobile era apparso al sesto posto con uno share del 2%, eppure i dati di Omdia lo danno come il telefono più venduto del 2021 con ben 10 milioni di unità spedite in più rispetto all’iPhone 12. Si parla di Samsung Galaxy A12, smartphone rilasciato a fine 2020 e venduto globalmente al prezzo medio di 160 Dollari per un totale di 51,8 milioni di unità, contro i 41,7 milioni del top di gamma base di casa Apple.

La classifica poi procede, in ordine, con iPhone 13, iPhone 11 e Xiaomi Redmi 9A nella Top 5 globale, mentre la Top 10 mostra un chiaro dominio Apple dal sesto al nono posto con le varianti Pro e Pro Max di iPhone 12 e iPhone 13. Infine, al decimo posto si colloca il secondo entry-level sudcoreano Samsung Galaxy A02 con 18,3 milioni di unità spedite.

Da cosa può essere dovuto il successo del Samsung Galaxy A12? Quasi certamente dalla difficoltà nell’acquisto di modelli di fascia media o alta in Paesi dal mercato importante come quello indiano, o persino quello europeo in toto, dove la pandemia ha avuto un effetto notevole sia sulle spedizioni di dispositivi, sia sulle possibilità di acquisto per il consumatore medio.

