Gli smartphone vengono venduti da un robot in questo negozio di Huawei

Scordatevi i commessi, il nuovo negozio di Huawei, attivo a partire dall'1 gennaio 2020, è completamente automatizzato. Infatti, a vendere gli smartphone ci pensa direttamente un robot e tutto avviene senza alcun tipo di contatto umano.

Stando anche a quanto riportato da Huawei Central, l'azienda ha aperto questa struttura a Wuhan, in Cina. Le persone possono comprare lo smartphone in totale autonomia, semplicemente utilizzando un ampio display e pagando tramite i classici metodi. Fin qui nulla di strano: tutto fa pensare a un semplice distributore automatico.

Tuttavia, Huawei ha voluto rendere più spettacolare la vendita dei suoi smartphone, integrando un "commesso robot". Infatti, all'interno della struttura c'è una sorta di "braccio robotico" in grado di ruotare a 360 gradi e prendere direttamente lo smartphone scelto dall'utente. Il robot è visibile dalle persone grazie al vetro trasparente, che è anche antiproiettile per motivi di sicurezza.

I vantaggi di questa struttura consistono nel fatto che il negozio può rimanere aperto 24 ore su 24 e che l'acquisto dei dispositivi avviene in pochi secondi. Insomma, ci avviciniamo sempre di più all'arrivo di negozi fisici senza personale umano. Un esempio lampante è la catena Amazon Go, attiva dal 2016 negli USA. Per il momento, questa tipologia di negozio di Huawei è presente solamente in Cina, ma probabilmente i piani dell'azienda vanno ben oltre la madrepatria.